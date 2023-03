Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Autiste Asperger, Samuel a ouvert sa propre crêperie ambulante 4 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17905 Karma: 19843

Autiste Asperger, Samuel a ouvert sa propre crêperie ambulante

Contribution le : Aujourd'hui 19:25:22

Wiliwilliam Re: Autiste Asperger, Samuel a ouvert sa propre crêperie ambulante 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35212 Karma: 13771 ça marche trop bien ce genre de petite camionnette bistro! 'Y en a partout à Bruxelles! Bon business, bien vu de sa part. Et ses galettes ont l'air trop bonnes!!!



Je constate par contre que les organismes d'aide à l'emploi font toujours l'inverse de ce qu'on attend d'eux.

Contribution le : Aujourd'hui 19:40:07