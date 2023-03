Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une personne claustrophobe dans un ascenseur #1

Une personne claustrophobe se retrouve enfermée dans un ascenseur

Je suppose qu'elle est claustro, car je ne comprends pas sa réaction sinon

Je suppose qu'elle est claustro, car je ne comprends pas sa réaction sinon







papasan Re: Une personne claustrophobe dans un ascenseur #2

C'était vraiment la meilleure chose à faire.

J'espère pour elle qu'elle est encore parmi nous...

J'espère pour elle qu'elle est encore parmi nous...



Grobreaker Re: Une personne claustrophobe dans un ascenseur #3

Il sagit d'une femme apparemment sourde et muette qui n'etait jamais monter dans un ascenseur.



Ici la video ou on voit l'intervention des pompiers pour la sortir de la cage d'ascenseur



Consternation Re: Une personne claustrophobe dans un ascenseur #4

Techniquement, elle était déjà sortie de la cage toute seule.

C'est le châtiment pour oser porter des crocs !



C'est le châtiment pour oser porter des crocs !

