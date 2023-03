Dr Strange dessiné dans une empreinte digitale

Options du sujet Imprimer le sujet

Draw Doctor Strange from a FINGERPRINTS - DP ART

Je masterise ! Inscrit: 15/01/2014 15:53 Post(s): 2988 Karma: 1168 En tant qu'artiste moi-même: l'idée est "originale" mais la performance est pas forcément ouf.



Ce que je pense qu'il a fait:



-scanner une empreinte

-la mettre sur photoshop

-superposer avec l'image que tu veux dessiner.

-conserver l'image superposée qui va servir de référence.

-plus qu'à recopier ton dessin. l'empreinte sert de base de repère de la même manière qu'une grille.

