Laisser un enfant marquer un but symbolique pour son anniversaire

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4294 Karma: 1598

C'est pas si facile de laisser passer un but sans avoir l'air trop pitoyable. Je pense qu'il a fait l'effort minimum mais que ses reflexe ont pris le dessus...c'était pas forcement sa volonté d'arrêter le tir à tout prix. Je me demande même s'il baisse pas le genou en espérant laisser passer le balon au dessus de la jambe0



Et était-ce le but de l'enfant d'avoir un but offert ou préfère il quand même un peu de défi?

"A vaincre sans péril on triomphe sans gloire"

Contribution le : Aujourd'hui 18:26:08