Faire atterrir un avion sur l'héliport de Burj Al Arab et puis ..

Landing A Plane On The World's Smallest Runway





Et redécoller et faire un looping



Description de la vidéo:

Le pilote Luke Czepiela fait atterrir un avion sur l'héliport de renommée mondiale au sommet du Burj Al Arab Jumeirah, l'emblématique hôtel sept étoiles de Dubaï. Pour atterrir sur l'héliport de 27 m de diamètre, il a effectué plus de 650 atterrissages d'entraînement avant la tentative au sommet de l'hôtel de 56 étages. Il n'a eu besoin que de 20,76 mètres pour s'arrêter. Pour rendre l'exploit possible, lui et une équipe d'ingénieurs de CubCrafters ainsi que le célèbre ingénieur aéronautique américain et constructeur d'avions Mike Patey ont apporté un certain nombre de modifications à l'avion, réduisant le poids total à seulement 425 kilogrammes, déplaçant le réservoir de carburant principal à l'arrière de l'avion pour permettre un freinage plus agressif et ajouter du nitreux pour améliorer la puissance du défi secondaire de Czepiela - décoller de l'héliport

