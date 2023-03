Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Quand tu aimes bien les oeufs 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74654 Karma: 36614 Rocky n'a qu'à bien se tenir...





Contribution le : Aujourd'hui 10:59:00

SushiCircus Re: Quand tu aimes bien les oeufs 0 #3

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1100 Karma: 413 Il manque la chute !

Quel gâchis...Ya plus qu'a aller se brosser les dents.

Contribution le : Aujourd'hui 11:13:18

Ustost Re: Quand tu aimes bien les oeufs 0 #4

Je suis accro Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 1010 Karma: 1164 Il n'y pas un risque d'être malade, Salmonellose. Quand je vois la quantité qu'elle a ingurgité.

Contribution le : Aujourd'hui 11:30:36