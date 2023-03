Vendre sa peau pour 150K €

Options du sujet Imprimer le sujet

Le suisse Tim Steiner a vendu sa peau à l'artiste belge Wim Delvoye pour 150 000 euros. Avec toutes les conditions qui vont avec et qui sont très particulières.







Je vous conseille la chaîne YT de Balo, qui fait des vidéos qualitatives sur tous types de sujets : du logo revu à la conception d'un jeu de carte en passant par l'identité graphique d'une entreprise de A à Z.

LE TATOUÉ 1968 (Jean GABIN, Louis DE FUNÈS)



Le tatoué en vrai quoi...

