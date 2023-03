Options du sujet Imprimer le sujet

Shinobi109 L'avantage d'épouser SuperMan 1 #1

Je m'installe Inscrit: 01/12/2022 04:41 Post(s): 113

Contribution le : Aujourd'hui 19:36:27

SnikePlassken Re: L'avantage d'épouser SuperMan 0 #2

Je m'installe Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 424 Karma: 780 @Shinobi109 « Chérie, tu connais la prise du pack de bières? »

Contribution le : Aujourd'hui 19:46:55