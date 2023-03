Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow Arnold Schwarzenegger dans le film Titanic 2 #1

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17773 Karma: 26397

Schwarzenegger in Titanic? Deepfake

Contribution le : Aujourd'hui 09:55:21

lsdYoYo Re: Arnold Schwarzenegger dans le film Titanic 0 #3

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1304 Karma: 1183 Je ne me souvenais pas de cette scène osée dans Titanic.



Merci, maintenant, elle (la scène) va rester dans ma mémoire, mais... pas en bien.

Contribution le : Aujourd'hui 10:13:54