Wiliwilliam Chrono Photo 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35221 Karma: 13807 Chronophoto





>>> Jouer à Chronophoto <<<



Synopsis:

Essayez simplement de deviner l'année où une photo a été prise.



Il existe 3 manière de jouer.

• Daily: chaque jour, un set de 5 images à trouver, les mêmes pour tout le monde.

• Play: une partie random

• Party: vous pouvez lancer une partie à partir d'une "seed". Par exemple, vous pouvez jouer la seed "koreus.com" (saans les guillemets), seed que j'ai jouée à l'instant j'ai fait Total: 2308 @CrazyCow si tu veux tenter ma seed:p



NB: Vous pouvez zoomer sur l'image avec la molette de votre souris. Et ce n'est pas chronométré.



Comment Jouer:

• souris



Genre:

#quizz#photo#date



Contribution le : Aujourd'hui 12:57:10

CrazyCow Re: Chrono Photo 0 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17775 Karma: 26397 3407 points à mon premier essai. Pas de grosses erreurs

Contribution le : Aujourd'hui 13:00:55