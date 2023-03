Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Apprendre à être ventriloque 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 4166 Karma: 2770 Apprendre à être ventriloque





trad vite faite:

c'est la première semaine d'apprentissage de ventriloque

c'est la deuxième semaine d'apprentissage de ventriloque

c'est la troisième semaine ... ( la marionnette ) Hey laisse leur découvrir ma voix ... euh qu'est ce que c'était

c'est la quatrième semaine .. tu ne parles pas à moins que je t'ai autorisé à le faire

c'est la septième semaine et aujourd'hui j'ai décidé que nous allions cambrioler une pharmacie

Contribution le : Aujourd'hui 21:22:12