Traduction difficile "Anglais - Français" . Help Bilingue !

Le capitaine de la compagnie Delta est intervenu après que l'hôtesse est demandé à la passagère de retirer son chapeau « F..CK » mais s'est fait envoyé valser. Je pense qu'il y avait des familles et des mineurs à bord (Welcome to the ). En cas de mauvais comportement, la règle est de prévenir le capitaine, seul maître à bord. Le capitaine est venu prévenir que si elle ne retirait pas son chapeau, elle serait expulsée de l'appareil. Il lui dit de retirer son chapeau comme « planting Folgers » , c'est à dire comme l'enraciner comme un plant de café ultra connu « Folgers » et de le mettre hors de la vue des autres passagers. À moins qu'il n'y ait une double connotation mais le Capitaine reste courtois. Voilà.

Contribution le : Aujourd'hui 14:08:08