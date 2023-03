Il cherche les toilettes des hommes…

Options du sujet Imprimer le sujet

SnikePlassken #1

Je m'installe Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 469 Karma: 817 En Australie, un homme veut aller aux toilettes mais est un peu perdu…





Aujourd'hui 22:52:17

Kratos2077 #2

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1384 Karma: 735 Comme quoi ça saoule tout le monde et partout. Juste pour permettre à quelques associations de se faire entendre. Il y aurait eu tellement plus utile à faire dans le monde avant cela.

Aujourd'hui 23:10:44