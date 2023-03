Cet homme n'arrive pas à épeler son nom de famille

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11862 Karma: 5173

Et, ton petit nom ?

Mon petit nom c'est : Plein ; Plein Osas





Edit, le retour :

Là, il donne le nom de son frère, puis celui de son père...



Hardest name in Africa part 2

Contribution le : Aujourd'hui 07:12:30