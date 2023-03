Hamster dame Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 14201 Karma: 10461

Je sais, ça date pas d'hier, mais je suis tombée dessus et j'ai trouvé balèze.

La pianiste américaine Nicole Pesce joue Happy birthday façon Beethoven, Chopin, Bach et Mozart.





How to play "Happy Birthday" Like Beethoven, Chopin, Brahms, Bach and Mozart Piano by Nicole Pesce

