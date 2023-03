Options du sujet Imprimer le sujet

Adr1enb Le concert de Juliette Armanet interrompu par une "Alarme Evacuation" 1 #1

Il y a eu un moment de flottement pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'une annonce indique que le concert pouvait reprendre.

Les plombs auraient sauté.















Le retour des spectateurs











