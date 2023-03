Une fusée Falcon 9 lors d'une retransmission d'une course automobile

Options du sujet Imprimer le sujet

Stéphane Qنerry - Lancement d'une #Falcon9 de #SpaceX lors de la retransmission d'une course du #WEC (#1000MSebring) sur la chaine l'Equipe... (séquence complète) Ca fait du bien de voir qu'il y a encore des gens fascinés par le spatial !! Stéphane Qنerry - Lancement d'une #Falcon9 de #SpaceX lors de la retransmission d'une course du #WEC (#1000MSebring) sur la chaine l'Equipe... (séquence complète) Ca fait du bien de voir qu'il y a encore des gens fascinés par le spatial !!

Sinon, perso, je préfère le spatial à la course de voitures. Le bilan carbone aussi doit être passionnant !Sinon, perso, je préfère le spatial à la course de voitures.

Je m'installe Inscrit: 24/09/2011 12:38 Post(s): 474 Karma: 83 Suite au soutien d'Elon, sur twitter, au projet de loi retraite de Manu ... qu'il aille se faire rôtir le croupion sur mars !

