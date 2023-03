Options du sujet Imprimer le sujet

prankyboy Je suis désolé. #1

Inscrit: 31/07/2013 Post(s): 453 Karma: 434 Je n'aurais pas du mettre cette miniature douteuse sur ma vidéo. Je tenais sincèrement à m'excuser pour le geste qui a pu paraître méchante pour certaine personne. Si vous le voulez, je vais arrêter les vidéo. C'est votre choix. Cordialement, Prankyboy et sa ´´gang'´.

Aujourd'hui 02:11:31

Nwc-Vincent2 Re: Je suis désolé. #2

Inscrit: 22/05/2011 Post(s): 5360 Karma: 136 @prankyboy L'humour noir n'a jamais tué personne, sauf quand c'est tchi tchi.

Aujourd'hui 02:27:52