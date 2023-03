Lapin ivre

Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1105 Karma: 414 https://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/lannion-ivre-et-deguise-en-lapin-il-frappe-des-policiers-f2634684-c1c9-11ed-aad2-778331a86007



J'en ai passé du temps ivre dans cette ville mais jamais déguisé en lapin.



Bordel j'arrive pas à poster dans "[Topic unique] News insolite (N°4)"

Contribution le : Aujourd'hui 08:10:12

