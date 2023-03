Un pigeon se refugie dans une boutique - Perdre ses lunettes en parapente ... et les rattraper

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 4005 Karma: 2316





Shop keepers let a bird take sanctuary in a hailstorm

Un gentil commerçant à ouvert la porte automatique de sa boutique pour laisser entrer un pigeon qui cherchait un refuge pendant une grosse tempête de grêle frappant la région.









Paraglider's Miraculous Rescue Of Airborne Sunglasses



Alors qu'elle faisait du parapente en binôme cette jeune femme à perdu la verres teintés de se lunettes emporté par le souffle de l'air pendant une figure acrobatique (1:06).

Quelques secondes plus tard, le verres se retrouve sur ses genoux, les attrape, et les remets (1:21) Shop keepers let a bird take sanctuary in a hailstorm https://t.co/HWvtJjPUiX Un gentil commerçant à ouvert la porte automatique de sa boutique pour laisser entrer un pigeon qui cherchait un refuge pendant une grosse tempête de grêle frappant la région.Paraglider's Miraculous Rescue Of Airborne SunglassesAlors qu'elle faisait du parapente en binôme cette jeune femme à perdu la verres teintés de se lunettes emporté par le souffle de l'air pendant une figure acrobatique (1:06).Quelques secondes plus tard, le verres se retrouve sur ses genoux, les attrape, et les remets (1:21)

Contribution le : Aujourd'hui 13:37:08