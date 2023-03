Homme lambda vs Usain Bolt

Options du sujet Imprimer le sujet

Average Person VS Usain Bolt

Hé béh! on attend bien longtemps!

Les sprinters sont des monstres quand même.

Les sprinters sont des monstres quand même.

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7364 Karma: 6119 Normalement, il manque la séquence d'après où Mr Smith crache ses poumons pendant que Mr Bolt fait le tour du stade, toujours en courant, pour célébrer sa victoire

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17780 Karma: 26412 Pourquoi le pauvre Robert n’a pas le droit aux starting-blocks lui ?

