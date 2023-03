Un policier américain ne veut pas admettre qu’il a tort

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14950 Karma: 11883

Dans l’Oregon, un habitant de Dubaï qui effectue un road trip avec sa Lamborghini immatriculée dans son pays se fait arrêter par un policier qui lui reproche de ne pas avoir de plaques d’immatriculation américaines.



Le conducteur sait qu’il est dans son droit, dispose de tous les documents pour le prouver et va donc rester calme et poli, malgré l’arrogance et l’agressivité du policier qui est persuadé d’avoir raison et qui ne va pas vouloir admettre le contraire jusqu’au bout, en dépit de toutes les preuves apportées.





