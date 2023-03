Options du sujet Imprimer le sujet

NeZeiQei Dominos surprise ! 5 #1

#surprise #dominos



Aujourd'hui 12:44:18

Wiliwilliam Re: Dominos surprise ! 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35248 Karma: 13837

J'imagine pas le temps de calcul pour rendre l'ensemble des dominos Plutôt propre comme animation!J'imagine pas le temps de calcul pour rendre l'ensemble des dominos

Aujourd'hui 12:52:26

SnikePlassken Re: Dominos surprise ! 0 #3

Je suis accro Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 507 Karma: 842 Luigi!!!! Je suis fan!

Aujourd'hui 13:42:23

lsdYoYo Re: Dominos surprise ! 0 #4

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1309 Karma: 1184 Que de chemin parcouru depuis 1981 :



Donkey Kong (Original) Full Playthrough (JP Arcade Version)

Aujourd'hui 13:48:53

Le_Relou Re: Dominos surprise ! 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 4188 Karma: 2781

donc ce n'est pas vraiment un DJP c'est un DJP qui a disparu ( https://www.koreus.com/modules/newbb/topic238460.html donc ce n'est pas vraiment un DJP

Aujourd'hui 14:18:50

CrazyCow Re: Dominos surprise ! 0 #7

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17783 Karma: 26414

@Wiliwilliam a écrit:

Plutôt propre comme animation!

J'imagine pas le temps de calcul pour rendre l'ensemble des dominos



Le seul défaut flagrant qu’on voit souvent dans ces animations, c’est que les dominos continuent à avancer lentement une fois qu’ils sont tombés. C’est comme si le moteur de rendu ne prenait pas en compte la friction entre les éléments. Citation :Le seul défaut flagrant qu’on voit souvent dans ces animations, c’est que les dominos continuent à avancer lentement une fois qu’ils sont tombés. C’est comme si le moteur de rendu ne prenait pas en compte la friction entre les éléments.

Aujourd'hui 14:40:51

alfosynchro Re: Dominos surprise ! 0 #8

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11872 Karma: 5178 Quelle patience !

Aujourd'hui 14:45:47