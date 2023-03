Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Démonstration de technique de combat pour intimider son adversaire

Dans un supermarché, un client qui vient de se prendre la tête avec un autre client entre dans une fureur telle qu'il se lance dans une démonstration de sa technique de combat. Ça calme...





Aujourd'hui 15:40:02

gazeleau Re: Démonstration de technique de combat pour intimider son adversaire

Le gars, lorsqu'il tape du pied, ça fait vibrer sa panse, qui rentre en résonance avec l'élastique du jogging. Effectivement, ça fait peur.

L'autre gars à la cagoule, il n'arrive pas à garder son sérieux ><



L'autre gars à la cagoule, il n'arrive pas à garder son sérieux ><





Ce n'est pas bien de se moquer, mais moi non plus j'arrive pas à garder mon sérieux.

Aujourd'hui 15:55:30