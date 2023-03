Quand les ingénieurs se penchent sur quelque chose :

Je viens d'arriver Inscrit: 29/10/2018 14:12 Post(s): 61 Karma: 53

Le récupérateur de grain/remplisseur de grain est mal conçu.

Il implique de soulever le grain alors qu'il est le plus loin du pivot, le bras de levier est le plus défavorable. Avec une articulation, et une butée bien placée, il y a moyen de réduire drastiquement l'effort nécessaire.

Comme un trébuchet, mais inversé.

