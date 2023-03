Comment faire bonne impression auprès des beaux-parents

Options du sujet Imprimer le sujet

NB: ça a bien fait rire la belle-maman Une mère possède une sonnette connectée. Elle reçoit donc des notifications sur son téléphone quand quelqu'un sonne chez elle.Un soir, sa fille est rentrée, un peu tard, avec son petit copain visiblement un peu imbibé.NB: ça a bien fait rire la belle-maman

Contribution le : Aujourd'hui 16:55:07