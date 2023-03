Une belle bestiole 🐍

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35270 Karma: 13851



Massive Snake Slithers Through Neighborhood Un énorme serpent circule dans une banlieue de Bonito, dans le Mato Grosso do sul, au Brazil.C'est un Eunectes murinus (grand anaconda).Gardez un oeil sur vos animaux de compagnie et vos enfants!!!Massive Snake Slithers Through Neighborhood

Contribution le : Aujourd'hui 17:00:09