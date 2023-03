La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35270 Karma: 13851

Un conducteur prend un rond-point trop vite et finit dans le fossé. Plouf!

Filmé à Wellington en NZ.



Driver Takes Roundabout Too Fast and Ends Up in the Ditch

Contribution le : Aujourd'hui 17:07:30