Changer de place dans l'avion tu ne devras pas ou taser tu serras

‘I felt like an animal’: Man speaks out after being tasered by police



Article avec la vidéo original (non intégrable).



Pour la faire courte, le gars a changé de place avec un autre passager avant le décollage pour être auprès du reste de sa famille.

Le personnel de bord s'en est rendu compte et lui a demandé de retourner à sa place.

Mais comme il a refusé, la police a été appelé et le gars a été expulsé de l'avion et encours 7 ans de prison pour avoir blessé 3 policiers.

Contribution le : Aujourd'hui 12:36:15