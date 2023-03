Options du sujet Imprimer le sujet

SnikePlassken Macron a retiré sa montre en plein interview hier… #1

Alors on va arrêter la polémique tout de suite.

C’est pas parce qu’elle est chère (80.000€)

C’est juste qu’il ne voulait pas l’abîmer!

C’est parce que c’est un cadeau c’est tout…



mawt1 Re: Macron a retiré sa montre en plein interview hier… #2

Car c'est pas celle de poutine si on regarde bien

(pas de chrono en bas à droite, texte en bas et en haut, texte du haut plutôt compacté au milieu au lieu)



C'est quelle montre?Car c'est pas celle de poutine si on regarde bien(pas de chrono en bas à droite, texte en bas et en haut, texte du haut plutôt compacté au milieu au lieu)

