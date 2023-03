Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre Tasse à café, origine du monde 1 #1

Je m'installe Inscrit: 14/05/2022 15:52 Post(s): 360 Karma: 699

Approuvé par Gustave



apesanteur

alfosynchro Re: Tasse à café, origine du monde 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11886 Karma: 5179 Ma soeur complotiste croit que la pesanteur n'existe pas. Et elle croit aussi que les images qu'on nous montre de l'ISS sont tournées dans des studios car ce n'est pas possible d'aller au delà de l'atmosphère... ^^

