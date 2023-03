Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Flashé à 255,5 km/h

Inscrit: 14/04/2021

Simon Billy, l'homme le plus rapide du monde sur des skis. #ski #skidevitesse #sport #vars #record







Le Français Simon Billy bat le record du monde de ski de vitesse | AFP

alfosynchro Re: Flashé à 255,5 km/h

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11887 Karma: 5179 Il doit pas faire très chaud dans ces petites combinaisons ! Ça a l'air tellement fin !

