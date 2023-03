C'est vendredi, faisons la fête...

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11896 Karma: 5185



Je cherche la vidéo du gars, un Noir, dans une voiture à qui le chauffeur dit qu'on est vendredi et qu'il peut faire la fête ; alors le gars sort de la voiture et se met à danser sur une chanson très connue et entraînante.

Pouvez-vous m'aider ?

D'avance merci !





Edit : Ah, ça y est j'ai trouvé, c'est : Danser sur "Push The Feeling On" à côté d'une voiture.



Danser sur « Push The Feeling On » à coté d'une voiture



Contribution le : Aujourd'hui 13:50:50