Avion figé, glitch dans la matrice

Il me semble que ces avions arrivent à voler à très faible vitesse, donc avec un vent contraire suffisamment fort on peut imaginer que la vitesse relative au sol est faible. L'auteur de la vidéo croit vraiment à une histoire complotiste où on vivrait dans une simulation ou c'est du second degréIl me semble que ces avions arrivent à voler à très faible vitesse, donc avec un vent contraire suffisamment fort on peut imaginer que la vitesse relative au sol est faible.

Contribution le : Aujourd'hui 15:34:06