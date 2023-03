Options du sujet Imprimer le sujet

Afficher le spoil Il s'agit d'oies cygnoïdes (anser cygnoides).







2/ Un ou plutôt deux beaux spécimens de tortues siamoises (tortues alligator peut-être ?) :















3/ Un poisson zombie, de l'espèce pleco (hypostomus plecostomus) :







