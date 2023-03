Options du sujet Imprimer le sujet

Rhododendron Solo de trompette + boire un grand cru avec classe 1 #1

Je suis accro Inscrit: 27/01/2016 15:45 Post(s): 536 Karma: 5017

Avec Lalo Schifrin lui-même au piano et le trompettiste australien James Morrison.

Bel exemple de la technique de respiration circulaire lors du solo de trompette :







(morceau complet







2/ Une autre technique de gestion de son souffle, mais avec un verre de vin...





Contribution le : Aujourd'hui 17:40:52