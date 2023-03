plongée avec 200 requins

Je viens d'arriver Inscrit: 06/12/2013 01:20 Post(s): 78 Karma: 100



certain on deja vu quelques video de moi j'en poste regulierement.



voici la passe sud de fakarava j'ai pris une video de jour et une de nuit pour vous donner une idée de l'ambiance.

de nuit meme avec l'habitude ça a un coté stressant de voir les requin se faufiler a 10 cm de soit.





bon visionnnage



jour





fakarava de jour







nuit



Contribution le : Aujourd'hui 21:24:31