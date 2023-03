Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Une mésange trolle un chat 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17936 Karma: 19954

Blue Bird And Kitty Play Through A Window || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 12:17:11

Kratos2077 Re: Une mésange trolle un chat 0 #2

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1397 Karma: 735 j'y vais de ma petite note culturelle :

si vous avez la chance d'avoir un jardin (c'etait mon cas en region parisienne), vous mettez des noix dans un petit filet à noisette, vous le suspendez à un endroit quelconque, et progressivement, des mesanges viendront chez vous les consommer.

et chaque année à la meme periode, votre jardin deviendra un arret obligé pour celles ci.

Contribution le : Aujourd'hui 12:55:09

alfosynchro Re: Une mésange trolle un chat 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11899 Karma: 5185

J'ai scotché une photo de rapace sur la vitre pour qu'il me fiche la paix, mais ça n'a pas l'air de l'impressionner plus que ça. Il y a un oiseau qui se bat contre son reflet sur la fenêtre de ma cuisine ; au début ça va, mais toute la journée comme ça, c'est pénible.J'ai scotché une photo de rapace sur la vitre pour qu'il me fiche la paix, mais ça n'a pas l'air de l'impressionner plus que ça.

Contribution le : Aujourd'hui 13:00:36