J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5863 Karma: 8761 Petit reportage sur un groupe de personnes dont le but est d ambuancer des rencontres amateurs de football. Les clubs sont choisis au hasard sur une carte de la Vendée.

Ca change un peu de la morosité ambiante..



«Super-Kop-Ter», le groupe de supporters qui débarque aux matchs de foot amateur

Contribution le : Aujourd'hui 19:00:41