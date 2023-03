Index des forums Koreus.com Software et Réseaux Virus Detecté Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Inscrit: 13/01/2021 00:13

ce soir je viens de dl un fichier qui m'interesse et selon le titre est supposé contenir plein de sous fichier de type ebooks.

sauf que chrome a refusé d'aller au bout du dl, que firefox l'a fait et dans le premier cas windows defender a reperé et refusé de sauvegarder le fichier sur mon hdd, et dans le second cas, je l'ai et ai choisi de l'analyser post dl.



le meme fichier pose probleme à savoir : Trojan:Script.Wacatac.B!ml



apres analyse, je peux mettre le fichier complet en quarantaine, le supprimer ou le conserver et le rendre safe pour ma machine.



je voudrais savoir s'il y a moyen que j'ouvre (clic droit ouvrir archive avec 7zip), que je selectionne tous les ebooks qui m'interesse, sans toutefois recup ce fichier. je ne sais pas si ce type de fichier est une part d'un ebook, ou s il est à part et contenu dans le dossier.... enfin bon pleins de choses comme ca.





Ai je un moyen de faire quelque chose avec ca ? ou j'oublie definitivement ce merveilleux fichier (pour ne pas faire trop languir, il s agit de la collection des livres dont vous etes le heros (qu'on ne trouve plus dans le commercie)).



