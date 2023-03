Voyageur Destructeur de Dimensions vs Thierry. Épicier.

Options du sujet Imprimer le sujet

Je viens d'arriver Inscrit: 23/02/2016 19:08 Post(s): 17 "Le réceptionniste le plus éclaté au monde ?", c'est avec une certaine appréhension mais aussi beaucoup de plaisir et un brin d'innocence que nous revenons avec notre toute dernière vidéo !



Citation : "Le lore s'étoffe avec ce nouvel épisode haut en effets spéciaux. Que se passe-t-il quand le voyageur finit par tomber sur ce qu'il cherchait... avec un peu de retard ?"





Le Boulanger qui Détruisait les Dimensions (200ème vidéo !!)

