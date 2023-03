Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Un petit veau manque de patience 1 #1

Je suis accro

Un petit veau qui manque de patience pour boire un seau de lait

"God damned Chuck !" Un petit veau qui manque de patience pour boire un seau de lait"God damned Chuck !"

Contribution le : Aujourd'hui 14:34:22

Milot Re: Un petit veau manque de patience 0 #4

J'aime glander ici
Ça faisait combien de temps qu'il attendait pour manger ?

Pas drôle !

Pas drôle !

Contribution le : Aujourd'hui 14:41:41

Capouet Re: Un petit veau manque de patience 1 #5

Je m'installe
Franchement je trouve qu'il y a beaucoup trop de vidéos de veau sur le site et que Koreus a bien changé !!

Contribution le : Aujourd'hui 15:26:45

Bricci Re: Un petit veau manque de patience 0 #6

Je suis accro
Capouet Hahaha ! Ah @Koreus, on l'a trouvé le relou ! Ca a mis le temps, tout part à veau l'eau bordel ! Hahaha ! Ah @, on l'a trouvé le relou !Ca a mis le temps, tout part à veau l'eau bordel !

Contribution le : Aujourd'hui 15:36:27