zorovich Sculpture en chocolat d un dragon façon D&D #1

Je viens d'arriver Inscrit: 24/08/2017 16:02 Post(s): 49 Karma: 120 Une vidéo de 3 minutes d Amaury Guichon qui réalise des sacrés monuments en chocolat





Chocolate D&D Dragon.

Contribution le : Aujourd'hui 17:47:47

zoondoz Re: Sculpture en chocolat d un dragon façon D&D #2

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 1063 Karma: 434 Sacrée réalisation mais les gestes trop amples et le sourire de marchand d'aspirateurs sont de trop pour moi.

Contribution le : Aujourd'hui 17:56:08