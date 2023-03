Tester le retour de force d’un volant

Options du sujet Imprimer le sujet

Don't do this

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4323 Karma: 1613 A la mise sous tension le volant va à fond à gauche puis à fond à droite pour calibration et il y a un idiot qui met son bras...

Perso je trouve pas la vidéo intéressante.

Je suis accro Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 651 Karma: 971 @Krogoth bah alors? Dure journée?

Les moteurs utilisés dans les volant peuvent être très puissants, jusqu’à 1000W. Donc, oui c’est bien une idée à la con de faire ça. Heureusement qu’il avait débloqué le volant de la table.

