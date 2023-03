Une Mercedes s’encastre dans un hall omnisports

Options du sujet Imprimer le sujet

Et les photo pour le constat:







Il a bien failli faire un panier mais espérons quand même qu’il se soit pas flait mal … ->[- ] Petit accident survenu aujourd’hui en BelgiqueEt les photo pour le constat:Il a bien failli faire un panier mais espérons quand même qu’il se soit pas flait mal … ->[- ]

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5603 Karma: 1763 Je ne savais pas qu'une telle figure était possible en dehors de Trackmania.

le conducteur, seul en cause est seul blessé. Un miracle lorsqu'on sait que des jeunes étaient en train de s'entraîner à cette heure... Le conducteur a quant à lui été sorti du véhicule avec un pronostic vital engagé





Ça évoque 200 au lieu de 90.

J'espère que c'est un malaise ou autre et pas juste un gros connard Citation :le conducteur, seul en cause est seul blessé. Un miracle lorsqu'on sait que des jeunes étaient en train de s'entraîner à cette heure... Le conducteur a quant à lui été sorti du véhicule avec un pronostic vital engagéCitation :Ça évoque 200 au lieu de 90.J'espère que c'est un malaise ou autre et pas juste un gros connard

