Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Tony Hawk s'est reconverti en chauffeur poids lourd 4 #1

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14976 Karma: 11992 Le conducteur d'un semi-remorque effectue une figure parfaitement maitrisée sur le rail de l'autoroute.









Contribution le : Aujourd'hui 09:18:28

Asmodee88 Re: Tony Hawk s'est reconverti en chauffeur poids lourd 0 #2

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 1121 Karma: 925 dommage qu'il y ait pas le début j'aurais bien voulu voir comment il c'est retrouvé comme ca ^^

Contribution le : Aujourd'hui 09:28:41

Sebmagic Re: Tony Hawk s'est reconverti en chauffeur poids lourd 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5607 Karma: 1770 Hahaha la vidéo est amusante en soi mais l'idée de rajouter la musique m'a surpris et fait mourir de rire.



Que de souvenirs.

Contribution le : Aujourd'hui 09:55:49

FMJ65 Re: Tony Hawk s'est reconverti en chauffeur poids lourd 0 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15290 Karma: 4900 Et pas une mais 2 personnes pour filmer la performance ! Faut-i en conclure que c'était fait exprès ?.....

Contribution le : Aujourd'hui 10:21:25

Sebmagic Re: Tony Hawk s'est reconverti en chauffeur poids lourd 1 #6

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5607 Karma: 1770 @-Flo- C'est le titre "Superman" du groupe Goldfinger, l'une des chansons cultes de la BO de la série de jeux Tony Hawk's Pro Skater. Si je ne m'abuse, c'est dans le 2.





EDIT : ou alors le premier... Combien d'heures passées dans ce hangar ?





Tony hawk pro skater superman

Contribution le : Aujourd'hui 10:47:04