Un snowboarder pris dans (beaucoup) de poudreuse

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11929 Karma: 5197

Rien que de m'imaginer sur ces skis, ça me fatigue.

Tant que ça glisse bien et que tu maîtrises, ça va, mais si tu perds un truc en route et qu'il faut remonter à pieds dans cette neige, ça m'épuise !

Contribution le : Aujourd'hui 08:50:37