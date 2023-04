Options du sujet Imprimer le sujet

Captain_Yass Attaque Des titans expliqué brièvement ^pur ceux qui ont pas vu l'animé 1 #1

[url=https://youtu.be/l5SgYq5Y7qg]

Attaque Des titans expliqué brièvement pour ceux qui ont pas vu l'animé. Présente l'auteur et le début de l'œuvre avec une touche d'humour.

Cyril-Fiesta Re: Attaque Des titans expliqué brièvement ^pur ceux qui ont pas vu l'animé 0 #2

Quand on arrive sur un forum, je pense que le premier pas est de se présenter avant de poster sa vidéo sans même un bonjour, non ?

Concernant la vidéo, c'est bien de présenter l'auteur avant son œuvre (au moins lui a droit à une présentation ), c'est assez bien expliqué tout en étant concis. par contre je trouve juste que le rythme de ta vidéo est irrégulier, parfois ça manque de dynamisme pour garder l'attention A part ça, c'est sympa Salut,Quand on arrive sur un forum, je pense que le premier pas est de se présenter avant de poster sa vidéo sans même un bonjour, non ?Bon je vais pas juger la vidéo sur çaConcernant la vidéo, c'est bien de présenter l'auteur avant son œuvre (au moins lui a droit à une présentation), c'est assez bien expliqué tout en étant concis. par contre je trouve juste que le rythme de ta vidéo est irrégulier, parfois ça manque de dynamisme pour garder l'attentionA part ça, c'est sympa

