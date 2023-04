Skier pour aller dans jusque dans son avion

Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram

Kapybara







Afficher le spoil il s'agit de ce que l'on appelle communément, un poisson d'avril. Genève Aéroport a annoncé la mise en place l’hiver prochain d’un système de tapis glissant pour emmener les skieurs, jusque dans l’avion :

vivaberthaga

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 2933 Karma: 3176 @LeMiniMilgram C'est génial mais ça veut dire qu'on pourra embarquer avec la canette de coca achetée à prix d'or en station? Ou alors à l'inverse faut attendre qu'ils liment les carres et les pointes de batons à l'entrée de l'avion?

