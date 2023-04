Options du sujet Imprimer le sujet

Interfector Le coiffeur de cul (court métrage)



Le Coiffeur de Cul



Ca faisait un moment que le collectif Les Parasites n'avait pas sorti de vidéo, c'est corrigé !



J'ai trouvé ça à la fois angoissant et super drôle, c'est super étrange ^^

Contribution le : Aujourd'hui 15:36:38

zafirbel Re: Le coiffeur de cul (court métrage)

Je voulais aller aux chiottes, je vais me retenir un peu...

Contribution le : Aujourd'hui 16:36:31